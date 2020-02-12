Общая задача власти - сделать более устойчивым экономический рост с учётом внешних вызовов и рисков, которые есть в сфере экономики, сказал президент России Владимир Путин в ходе совещания по экономическим вопросам. Его слова приводит РИА Новости 12 февраля

Путин рассказал о факторах, которые обеспечивают запас прочности и стабильность российской экономики © РИА Новости, Илья Питалев | Перейти в фотобанк

«Сразу хочу подчеркнуть: наша общая главная задача — сделать более основательным, качественным и устойчивый экономический рост, в том числе с учётом факторов внешних вызовов и рисков. Они нам хорошо известны, они лежат не только в сфере здравоохранения, но, к сожалению, и в сфере экономики», — отметил Путин.

Он назвал высокий темп экономического роста базовым условием для успешного социального развития, создания новых рабочих мест, повышения реальных доходов российских семей и, следовательно, для позитивных демографических изменений, столь необходимых России.