В своем вступительном слове президент обозначил, что речь на заседании пойдет о текущей ситуации в российской экономике, результатах 2019-го и тенденциях текущего года.
«Сразу хочу подчеркнуть: наша общая главная задача — сделать более основательным, качественным и устойчивый экономический рост, в том числе с учётом факторов внешних вызовов и рисков. Они нам хорошо известны, они лежат не только в сфере здравоохранения, но, к сожалению, и в сфере экономики», — отметил Путин.
Он назвал высокий темп экономического роста базовым условием для успешного социального развития, создания новых рабочих мест, повышения реальных доходов российских семей и, следовательно, для позитивных демографических изменений, столь необходимых России.