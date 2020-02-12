Федину в Госбюро расследований (ГБР) ждали 6 февраля, однако нардеп проигнорировала вызов. Вручить ей подозрение следователям удалось со второй попытки.
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«По результатам вручения подозрения, имею повестку на допрос», — заявила София Федина.
В октябре 2019 года в сети появилась видеозапись обращения волонтера Маруси Зверобой и депутата Софии Фединой, в котором они угрожали президенту Владимиру Зеленскому. Так Зверобой сказала, что Зеленский может погибнуть в Донбассе.
После этого обе попали под следствие.
На днях суд избрал Зверобой меру пресечения, обязав носить ее электронный браслет до апреля этого года.