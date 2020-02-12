Депутату Рады от «Европейской солидарности» Софии Федине, которая подозревается в угрозах президенту Владимиру Зеленскому, вручили подозрение и повестку на допрос. Об этом 12 февраля она сообщила журналистам, передает УНН

На активистку Марусю Зверобой надели электронный браслет © Facebook, Маруся Звіробій

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«По результатам вручения подозрения, имею повестку на допрос», — заявила София Федина.

В октябре 2019 года в сети появилась видеозапись обращения волонтера Маруси Зверобой и депутата Софии Фединой, в котором они угрожали президенту Владимиру Зеленскому. Так Зверобой сказала, что Зеленский может погибнуть в Донбассе.

После этого обе попали под следствие.

На днях суд избрал Зверобой меру пресечения, обязав носить ее электронный браслет до апреля этого года.