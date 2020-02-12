Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ответ на критику президента Белоруссии Александра Лукашенко в адрес российской прессы заявил, что в России СМИ свободны и отношение к Белоруссии - это вопрос редакционной политики. Он сказал об этом журналистам 12 февраля, передает РИА Новости

Неправильно, если российские СМИ говорят об Украине в неподобающем свете – Путин © РИА Новости, Григорий Сысоев | Перейти в фотобанк Владимиром Путиным обсуждал публикации о Белоруссии в российских СМИ и Telegram-каналах, многие из которых якобы откровенно деструктивны.

«Я не могу вам сказать, о чем шла речь в ходе общения в формате один на один президентов России и Белоруссии. А что касается российских СМИ, то российские СМИ — это свободные средства массовой информации, и все это вопросы их редакционной политики», — сказал Песков.

Больше новостей о Белоруссии читайте в Telegram-канале Украина.ру

Ранее подобный вопрос возник относительно Украины. Тогда Путин заявил, что госканалы в России ведут независимую редакционную политику, но это неправильно, если российские СМИ специально выставляют Украину в невыгодном свете.