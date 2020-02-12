Накануне, 11 февраля, Лукашенко заявил, что во время встречи с российским лидером Владимиром Путиным обсуждал публикации о Белоруссии в российских СМИ и Telegram-каналах, многие из которых якобы откровенно деструктивны.
«Я не могу вам сказать, о чем шла речь в ходе общения в формате один на один президентов России и Белоруссии. А что касается российских СМИ, то российские СМИ — это свободные средства массовой информации, и все это вопросы их редакционной политики», — сказал Песков.
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Ранее подобный вопрос возник относительно Украины. Тогда Путин заявил, что госканалы в России ведут независимую редакционную политику, но это неправильно, если российские СМИ специально выставляют Украину в невыгодном свете.