Земля Украины вдоль границ с Россией должна принадлежать компаниям из США. С таким предложением в эфире телеканала «Обозреватель» 11 февраля выступил экономист Зиновий Свереда, комментируя скандальный законопроект о рынке земли

Украинский экономист рассказал, как финансовые спекулянты могут скупить землю © Facebook, Алексей Кущ

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«Давайте максимально приграничные территории Сумской и Харьковской области продадим американским компаниям, потому что американские войска приходят там, где есть американская частная собственность, где есть их интерес», — заявил он.

По его словам, современное руководство страны должно следовать историческому примеру украинских казаков, которые искали союза с Османской империей и Крымским ханством.