Свереда надеется, что после продажи украинской земли американскому бизнесу армия США будет защищать эти территории от так называемого российского вторжения.
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«Давайте максимально приграничные территории Сумской и Харьковской области продадим американским компаниям, потому что американские войска приходят там, где есть американская частная собственность, где есть их интерес», — заявил он.
По его словам, современное руководство страны должно следовать историческому примеру украинских казаков, которые искали союза с Османской империей и Крымским ханством.