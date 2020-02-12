Ролик был снят в Бишкеке, вышел на новостном портале Mashable, отмечает агентство.
«С этим рюкзаком вы почувствуете себя в 3000 году», — говорится в заголовке.
Отмечается, что это не просто сумка для вещей, а многофункциональное устройство с аккумулятором емкостью около 40 тыс. mAh, звуковой системой мощностью 20 Вт и цветным дисплеем.
В рюкзаке также встроены различные датчики, сенсоры и шесть USB-портов для зарядки различных устройств.
We went to the year 3000, not much has changed but their backpacks are digital pic.twitter.com/JFE4JVJEeU— Mashable (@mashable) February 11, 2020