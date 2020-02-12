Госпогранслужба Киргизии отреагировала на слухи о визите жены опального экс-президента в республику
Госпогранслужба Киргизии отреагировала на слухи о визите жены опального экс-президента в республику
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Ролик был снят в Бишкеке, вышел на новостном портале Mashable, отмечает агентство.

«С этим рюкзаком вы почувствуете себя в 3000 году», — говорится в заголовке.

Отмечается, что это не просто сумка для вещей, а многофункциональное устройство с аккумулятором емкостью около 40 тыс. mAh, звуковой системой мощностью 20 Вт и цветным дисплеем.

В рюкзаке также встроены различные датчики, сенсоры и шесть USB-портов для зарядки различных устройств.   