В сети опубликован видеоролик с первым в мире рюкзаком будущего, который разработал киргизский дизайнер Олег Steel Drake Ермаков. Об этом 12 февраля сообщает Sputnik Киргизия

Госпогранслужба Киргизии отреагировала на слухи о визите жены опального экс-президента в республику © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

«С этим рюкзаком вы почувствуете себя в 3000 году», — говорится в заголовке.

Отмечается, что это не просто сумка для вещей, а многофункциональное устройство с аккумулятором емкостью около 40 тыс. mAh, звуковой системой мощностью 20 Вт и цветным дисплеем.

В рюкзаке также встроены различные датчики, сенсоры и шесть USB-портов для зарядки различных устройств.