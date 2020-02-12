Генпрокуратура Киргизии возбудила в отношении благотворительного фонда «Мээрим», который возглавляла Акаева, более 30 уголовных дел.
По версии следствия, нанесенный фондом ущерб государству оценивается в 64 миллиона сомов (почти 58 миллионов рублей).
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Фигурантами дел также стали сын бывшего президента Айдар и зять Адиль Тойгонбаев.
Последнего суд заочно приговорил к 20 годам тюрьмы с конфискацией имущества, признав его виновным в мошенничестве.
Айдар Акаев фигурировал в четырех уголовных делах, ущерб по которым оценивается в 3 миллиона долларов. Прямые и косвенные доказательства его вины содержат материалы еще 11 уголовных дел.
На днях Акаев-младший в возрасте 44 лет скончался в Москве. По предварительным данным, причиной смерти стала остановка сердца.