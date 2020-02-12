Согласно последним корректировкам, стоимость Шулявского моста увеличилась до 1 миллиарда 726 миллионов гривен (4,5 миллиарда рублей). Об этом инженер-транспортник, эксперт по транспортному анализу и планированию Виктор Петрук сообщил в комментарии «Главреду» 12 февраля

Шулявка едет. Кличко в образе Санта-Клауса и на квадроцикле открыл Шулявский мост © Скриншот из видео

Эксперт назвал три причины, почему так происходит. Первая — это потеря городом контроля за денежными расходами, что произошло после того, как министр экономики Украины позволил осуществлять предоплату работ в объеме более 50%. Это привело к тому, что киевские власти дали предоплату, генподрядчик освоил средства, а развязку не достроил.

Вторая причина, по мнению Петрука, — это ошибочный проект. Всего их было 14, из которых 11 не требовали сноса цеха №5 завода «Большевик». При этом из этих 11 проектов по крайней мере семь имели лучшие эксплуатационные показатели, чем тот, который реализовывается сейчас, отметил эксперт.

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А третьей причиной подорожания проекта реконструкции Шулявского моста является то, что по ходу строительства проект усложняется, потому что используются технологии, которые не предусматривались первоначальным проектом.

Петрук убежден, что на данный момент Киеву выгоднее остановить стройку Шулявского путепровода.

«Киев уже потратил на строительство 810 миллионов гривен (2 миллиарда рублей. — Ред.) и должен потратить еще 920 миллионов (2,4 миллиарда рублей. — Ред.), не считая тех 700 миллионов (1,8 миллиарда рублей. — Ред.), что предполагается потратить на отчуждение цеха. Итого — 1 миллиард 400 миллионов, хотя, согласно технико-экономическому обоснованию, он стоит всего 756 миллионов (1,95 миллиарда рублей. —Р.). То есть даже на этом этапе городу выгоднее остановить стройку, демонтировать его и на этом месте построить трехуровневую развязку», — заявил он.

Ранее первый замглавы Киевской городской государственной администрации (КГГА) Николай Поворозник также сообщил, что стоимость реконструкции Шулявского путепровода, который ремонтируют с марта 2019 года, может увеличиться до 1,726 миллиарда гривен. Таким образом, Шулявский мост обойдется Киеву в три раза дороже, чем изначально планировалось.