Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак мечтает о том, что Донбасс станет современным экономическим хабом после возвращения в состав Украины, а Украина – Меккой экономики. Об этом 12 февраля он заявил на брифинге, который транслировали украинские телеканалы

Андрей Ермак. Биографическая справка © politeka.net

«Мы должны сделать из Донбасса, который сегодня во всем мире ассоциируется с войной, действительно цветущий край, в котором будет развиваться экономика. У нас есть такая мечта, что после окончания войны, возвращения территорий и установления контроля над украинской границей мы действительно хотим сделать там современный экономический хаб. Можем завезти туда какие-то современные технологии и бизнес», — сказал он.

Также Ермак заявил, что Украина должна стать «экономической Меккой», и для этого, по его словам, у власти есть конкретные программы.