По его словам, прекращение войны в Донбассе остается одним из приоритетных направлений работы.
«Мы должны сделать из Донбасса, который сегодня во всем мире ассоциируется с войной, действительно цветущий край, в котором будет развиваться экономика. У нас есть такая мечта, что после окончания войны, возвращения территорий и установления контроля над украинской границей мы действительно хотим сделать там современный экономический хаб. Можем завезти туда какие-то современные технологии и бизнес», — сказал он.
Также Ермак заявил, что Украина должна стать «экономической Меккой», и для этого, по его словам, у власти есть конкретные программы.