По словам эксперта, лидерам стран Средней Азии необходимо выбирать, к какой из мировых держав нужно примкнуть.
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«Те же американцы усиленно втягивают Казахстан в американо-китайское противостояние. Казахстан всеми силами старается изворачиваться и не занимать чью-то сторону, но насколько долго это получится, непонятно», — считает эксперт.
Визит Майка Помпео в Казахстан стал частью турне 29 января — 4 февраля, в ходе которого госсекретарь посетил Великобританию, Украину, Белоруссию и Узбекистан.