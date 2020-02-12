Визит госсекретаря США Майка Помпео показал, что центральноазиатским республикам все труднее реализовывать многовекторную политику. Об этом в недавнем интервью изданию Украина.ру рассказал руководитель отдела Средней Азии и Казахстана Института стран СНГ Андрей Грозин

Казахский национализм: новая угроза для России?

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«Те же американцы усиленно втягивают Казахстан в американо-китайское противостояние. Казахстан всеми силами старается изворачиваться и не занимать чью-то сторону, но насколько долго это получится, непонятно», — считает эксперт.

Визит Майка Помпео в Казахстан стал частью турне 29 января — 4 февраля, в ходе которого госсекретарь посетил Великобританию, Украину, Белоруссию и Узбекистан.