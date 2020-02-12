«Я хотел бы поблагодарить, несмотря на много сплетен, много информации о каких-то войнах, которые здесь у нас происходили, — я очень хотел бы поблагодарить Андрея Богдана за тот вклад, за ту работу, которую он сделал. Он действительно очень профессиональный человек», — отметил Ермак.
Накануне занимавший с мая 2019 года пост главы президентского офиса Богдан подал заявление об отставке и был уволен. Новым руководителем своей администрации президент Украины Владимир Зеленский назначил помощника по вопросам внешней политики Ермака.