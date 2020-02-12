Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак 12 февраля на первом брифинге поблагодарил своего предшественника Андрея Богдана за работу. Мероприятие транслировали украинские телеканалы

Украина после Богдана © РИА Новости, Нина Зотина Андрея Богдана за тот вклад, за ту работу, которую он сделал. Он действительно очень профессиональный человек», — отметил Ермак.

Накануне занимавший с мая 2019 года пост главы президентского офиса Богдан подал заявление об отставке и был уволен. Новым руководителем своей администрации президент Украины Владимир Зеленский назначил помощника по вопросам внешней политики Ермака.