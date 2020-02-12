Белорусский лидер Александр Лукашенко придерживается в отношении России уникальной тактики, когда республика фактически живет за ее счет, занимая при этом антироссийскую позицию на международной арене. Об этом рассказал специалист по вопросам стран СНГ Андрей Суздальцев в интервью изданию Украина.ру

Политолог Суздальцев: Угрозы со стороны Лукашенко уже не производят впечатления на Москву © РИА Новости, Владимир Трефилов | Перейти в фотобанк

«Кто еще мог добиться такого успеха? Экономика страны частично живет за счет соседей, занимает антироссийскую позицию на международной арене и фактически организовывает провокацию против России», — подчеркнул Суздальцев.

Именно поэтому, пояснил политолог, Лукашенко выгоден Западу, поскольку он является эффективным инструментом давления на Россию, которое Москва сама же оплачивает.

По его мнению, России в двусторонних отношениях хотелось бы какой-то ясности, а Лукашенко считает, что самого факта разговоров о союзе хватает для того, чтобы попросить миллиарды долларов из российского бюджета.

Такой иждивенческий подход раздражает российское руководство и становится внутриполитической проблемой, поскольку россияне начинают задавать вопрос, а куда именно идут средства налогоплательщиков, добавил специалист.

Полный текст интервью вы можете прочитать здесь.