Эксперт, в частности, отметил, что по состоянию на 1 января 2020 года общая сумма дотаций, уступок, преференций и списаний Москвой белорусской стороне за последние 20 лет достигла 133 млрд долларов.
«Кто еще мог добиться такого успеха? Экономика страны частично живет за счет соседей, занимает антироссийскую позицию на международной арене и фактически организовывает провокацию против России», — подчеркнул Суздальцев.
Именно поэтому, пояснил политолог, Лукашенко выгоден Западу, поскольку он является эффективным инструментом давления на Россию, которое Москва сама же оплачивает.
По его мнению, России в двусторонних отношениях хотелось бы какой-то ясности, а Лукашенко считает, что самого факта разговоров о союзе хватает для того, чтобы попросить миллиарды долларов из российского бюджета.
Такой иждивенческий подход раздражает российское руководство и становится внутриполитической проблемой, поскольку россияне начинают задавать вопрос, а куда именно идут средства налогоплательщиков, добавил специалист.
Полный текст интервью вы можете прочитать здесь.