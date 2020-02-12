Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак считает возможной встречу лидеров Украины и России Владимира Зеленского и Владимира Путина до саммита «нормандской четверки», который планируется в апреле, если украинский гарант решит, что она нужна. Об этом 12 февраля Ермак заявил на брифинге, который транслировали украинские телеканалы

Украина.ру на Youtube Русский язык в Армении: помнить или забыть?