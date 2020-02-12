Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак считает возможной встречу лидеров Украины и России Владимира Зеленского и Владимира Путина до саммита «нормандской четверки», который планируется в апреле, если украинский гарант решит, что она нужна. Об этом 12 февраля Ермак заявил на брифинге, который транслировали украинские телеканалы
«Что касается встречи с Владимиром Путиным. Это решение будет принимать президент [Владимир Зеленский]. Если он увидит, что эта встреча необходима, что она может стать шагом для получения действенных результатов от переговоров в "нормандском формате", мы этого не исключаем», — заявил он.
При этом Ермак отметил, что пока никаких договоренностей и разговоров на эту тему не было.
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