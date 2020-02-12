Триумф «соросят» может поставить крест на нормандском формате
Триумф «соросят» может поставить крест на нормандском формате
© РИА Новости, Алексей Никольский | Перейти в фотобанк
«Что касается встречи с Владимиром Путиным. Это решение будет принимать президент [Владимир Зеленский]. Если он увидит, что эта встреча необходима, что она может стать шагом для получения действенных результатов от переговоров в "нормандском формате", мы этого не исключаем», — заявил он.

При этом Ермак отметил, что пока никаких договоренностей и разговоров на эту тему не было.    