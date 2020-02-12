Директор Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) Артем Сытник считает, что выражать свои негативные эмоции в отношении высших должностных лиц в интернете непрофессионально. Об этом он рассказал в интервью «Лиге» 12 февраля

Директор НАБУ рассказал, когда уйдет в отставку © пресс-служба НАБУ

«Начальник НАБУ, коррупционер из реестра — ищет повод оправдать свое неоплаченное пьянство, обвиняя кого угодно, кроме себя», — написал Аваков.

Больше новостей читайте в Telegram-канале Украина.ру

Сытник заявил, что не общался с министром внутренних дел Украины Арсеном Аваковым около двух лет.

«А по поводу твита Авакова, то он достаточно эмоциональный. К сожалению, иногда эмоции доминируют над служением Родине и выполнением своих обязанностей», — заявил Сытник.

Директор НАБУ также заявил, что покинет свой пост только тогда, когда выполнит свою миссию.