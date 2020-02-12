В интервью приводится сообщение Авакова в Twitter.
«Начальник НАБУ, коррупционер из реестра — ищет повод оправдать свое неоплаченное пьянство, обвиняя кого угодно, кроме себя», — написал Аваков.
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Сытник заявил, что не общался с министром внутренних дел Украины Арсеном Аваковым около двух лет.
«А по поводу твита Авакова, то он достаточно эмоциональный. К сожалению, иногда эмоции доминируют над служением Родине и выполнением своих обязанностей», — заявил Сытник.
Директор НАБУ также заявил, что покинет свой пост только тогда, когда выполнит свою миссию.