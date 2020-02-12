Отмечается, что в новой редакции правил внесены коррективы в список специальностей третьей группы (гуманитарные предметы). В результате были ликвидированы пять специальностей: «Дошкольное обучение и воспитание», «Книжное дело», «Антропология», «Кинематография» и «Театроведение».
Вместо этого в перечне специальностей появились три новых: «Дошкольное образование», «Исламоведение» и «Общественная безопасность и управление».
Также были изменены наименования двух специальностей на «Библиотековедение и информационная деятельность» и «Музей, архивная работа и защита памятников».
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Тем временем Азербайджанский медицинский университет учредил новую специальность в магистратуре — «Медицинский менеджмент». Слушатели узнают о ведении медицинской политики, клиническом менеджменте, решении ежедневных проблем, с которыми сталкивается медицинский персонал и ознакомятся с навыками глобальной медицины.