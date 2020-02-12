В целом экспорт электроэнергии «Интер РАО» за указанный период вырос на 15,7% — до 19,338 млрд киловатт-часов. Прибыль компании выросла на 15%, до 21,787 млрд рублей.
Поставки в Литву нарастили на 42,4%, до 6,286 млрд киловатт-часов. Наибольший рост пришелся на Грузию, составив рекордные 154%, до 525 млн киловатт-часов.
При этом самый большой объем экспорта был на финском направлении — 7,023 млрд киловатт-часов, что на 1,7% больше, чем годом ранее.
Как объясняется, рост экспорта в Финляндию и Литву случился на фоне роста цен на европейском рынке NordPool в первом полугодии 2019 года.
Грузия же стала больше закупать электричества в связи с тем, что «Интер РАО — Грузия» начала поставлять энергию своим потребителям.