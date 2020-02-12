Российская группа компаний «Интер РАО» резко нарастила экспорт электричества в Литву в 2020 году, сообщает Sputnik Латвия 12 февраля со ссылкой на пресс-службу компании

В целом экспорт электроэнергии «Интер РАО» за указанный период вырос на 15,7% — до 19,338 млрд киловатт-часов. Прибыль компании выросла на 15%, до 21,787 млрд рублей.

Поставки в Литву нарастили на 42,4%, до 6,286 млрд киловатт-часов. Наибольший рост пришелся на Грузию, составив рекордные 154%, до 525 млн киловатт-часов.

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Как объясняется, рост экспорта в Финляндию и Литву случился на фоне роста цен на европейском рынке NordPool в первом полугодии 2019 года.

Грузия же стала больше закупать электричества в связи с тем, что «Интер РАО — Грузия» начала поставлять энергию своим потребителям.