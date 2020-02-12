Поведение нынешнего государственного тренера сборной Украины по греко-римской борьбе Виталия Волошина недостойно вида спорта, который он представляет. Об этом заявил экс-наставник украинской сборной Сергей Встретенцев, сообщил вечером 11 февраля сайт Tribuna.com

Поставить удар и стать чемпионом ММА. Депутат Беленюк рассказал о планах в спорте © РИА Новости, Александр Вильф | Перейти в фотобанк

По его словам, Волошина уличили в краже портмоне с деньгами у одного из коллег на турнире в Болгарии в 2014 году. Тогда конфликт удалось погасить, не придав ему огласки, и Волошин сохранил должность.

При этом об инциденте знали все спортсмены, включая Жана Беленюка, который сейчас представляет фракцию «Слуги народа» в Верховной Раде.

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Позднее пьяного Волошина в одном из отелей Тернополя едва смогли утихомирить полицейские.

«Это лицо государственного тренера Украины? Поэтому сейчас везу от имени украинского борцовской общественности на чемпионат Европы письмо о том, что мы не хотим, чтобы такой человек, как Волошин, представлял Украину на международной арене», — заявил Встретенцев.

После чемпионата Европы тренеры собираются подготовить соотвветствующее ходатайство в Министерство культуры, молодежи и спорта и Национальный олимпийский комитет Украины.