Встретенцев считает наставника украинских борцов «абсолютно аморальным человеком».
По его словам, Волошина уличили в краже портмоне с деньгами у одного из коллег на турнире в Болгарии в 2014 году. Тогда конфликт удалось погасить, не придав ему огласки, и Волошин сохранил должность.
При этом об инциденте знали все спортсмены, включая Жана Беленюка, который сейчас представляет фракцию «Слуги народа» в Верховной Раде.
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Позднее пьяного Волошина в одном из отелей Тернополя едва смогли утихомирить полицейские.
«Это лицо государственного тренера Украины? Поэтому сейчас везу от имени украинского борцовской общественности на чемпионат Европы письмо о том, что мы не хотим, чтобы такой человек, как Волошин, представлял Украину на международной арене», — заявил Встретенцев.
После чемпионата Европы тренеры собираются подготовить соотвветствующее ходатайство в Министерство культуры, молодежи и спорта и Национальный олимпийский комитет Украины.