В ответ на вопрос журналиста, намного ли комфортнее работается с Зеленским по сравнению с бывшем президентом Петром Порошенко, Сытник улыбнулся.
«Я бы не хотел выделять конкретную институцию или должностное лицо. Могу сказать, что до 2019 года у нас была работа в окружении: мы постоянно ждали какого-то удара — то со стороны Генпрокуратуры, то со стороны СБУ… Сейчас ситуация изменилась», — заявил он.
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Также Сытник рассказал, что Офис генпрокурора вернул НАБУ много дел, которые в свое время забрала ГПУ или лично бывший генпрокурор и кум Порошенко Юрий Луценко.
Кроме того, по его словам, наладилось сотрудничество с СБУ, хотя раньше и речи не могло быть о том, чтобы спецслужба передала какие-то материалы в НАБУ.