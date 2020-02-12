При президенте Украины Владимире Зеленском Офис генпрокурора и Служба безопасности идут на контакт. Об этом 12 февраля сообщил глава Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) Артем Сытник, передает «Лига»

Директор НАБУ Сытник попал в госреестр коррупционеров © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк Петром Порошенко, Сытник улыбнулся.

«Я бы не хотел выделять конкретную институцию или должностное лицо. Могу сказать, что до 2019 года у нас была работа в окружении: мы постоянно ждали какого-то удара — то со стороны Генпрокуратуры, то со стороны СБУ… Сейчас ситуация изменилась», — заявил он.

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Также Сытник рассказал, что Офис генпрокурора вернул НАБУ много дел, которые в свое время забрала ГПУ или лично бывший генпрокурор и кум Порошенко Юрий Луценко.

Кроме того, по его словам, наладилось сотрудничество с СБУ, хотя раньше и речи не могло быть о том, чтобы спецслужба передала какие-то материалы в НАБУ.