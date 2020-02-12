Проект постановления, под которым подписались депутаты Верховной Рады, об увольнении его с должности директора Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) Артем Сытник связывает с расследованием двух дел. Об этом он рассказал в интервью «Лиге» 12 февраля

Артем Сытник. Биографическая справка © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк словам Сытника, сбор подписей за его отставку с должности связан с так называемым «делом рюкзаков», которое прокуратура закрыла, а также делом «Приватбанка», которое с недавних пор полностью передано в НАБУ.

«Вот две ключевые причины. Единственное, что для меня непонятно, почему это (попытка отстранить от должности — ред.) делается таким нецивилизованным способом. Бегают депутаты, относящиеся к определенным политическим кругам, собирают подписи и подталкивают других депутатов к совершению откровенно нелегитимного действия. Зачем это делается — думаю, мы получим ответы в ближайшее время», — заявил он.