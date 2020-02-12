В рейтинге стран по расходам на еду Казахстан занял 96-е место из 104, расположившись между Угандой и Камеруном. Об этом 12 февраля сообщает Sputnik Казахстан

Некачественные австрийские продукты отправили украинских биатлонистов на больничные койки © РИА Новости, Алексей Филиппов | Перейти в фотобанк

По полученным данным, доля пищевых продуктов в общей структуре потребительских расходов в Казахстане составила 44,9%.

Опережают Казахстан в рейтинге такие страны, как Камбоджа, Гана, Гватемала, Пакистан, Вьетнам, Гондурас и многие другие.

Больше новостей о Казахстане читайте в Telegram-канале Украина.ру.

Возглавили рейтинг США, Сингапур, Великобритания, Ирландия, Канада, Швейцария, Австралия и Австрия, жители которых тратят на еду менее 10% своих доходов. В первую десятку стран вошли также Германия и Нидерланды — 10,7% и 11,4% соответственно.

В России доля расходов на продукты питания составила 28%.

Полученные реальные доходы большинству населения Казахстана приходится тратить на самые необходимые товары и услуги, и прежде всего — на продукты питания. В итоге это не позволяет населению делать сбережения.