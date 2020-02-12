В исследовании, которое проводит Министерство сельского хозяйства США, осуществляется регулярный мониторинг расходов домохозяйств на питание в 104 странах мира.
По полученным данным, доля пищевых продуктов в общей структуре потребительских расходов в Казахстане составила 44,9%.
Опережают Казахстан в рейтинге такие страны, как Камбоджа, Гана, Гватемала, Пакистан, Вьетнам, Гондурас и многие другие.
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Возглавили рейтинг США, Сингапур, Великобритания, Ирландия, Канада, Швейцария, Австралия и Австрия, жители которых тратят на еду менее 10% своих доходов. В первую десятку стран вошли также Германия и Нидерланды — 10,7% и 11,4% соответственно.
В России доля расходов на продукты питания составила 28%.
Полученные реальные доходы большинству населения Казахстана приходится тратить на самые необходимые товары и услуги, и прежде всего — на продукты питания. В итоге это не позволяет населению делать сбережения.