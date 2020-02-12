«Как сменится руководство, так возобновятся конструктивные переговоры с Онищенко по возврату в Украину и свидетельствование против экс-президента [Петра] Порошенко… На такое решение могла повлиять и информация о смене главы Офиса президента», — говорится в сообщении.
Онищенко подозревается правоохранительными органами Украины в организации схемы по хищению средств при добыче и продаже природного газа в рамках договоров о совместной деятельности с ПАО «Укргазвыдобування».
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Онищенко попросил политического убежища в Германии, поскольку считает, что дело в отношении него было возбуждено по политическим мотивам.