Бывший депутат Верховной Рады Александр Онищенко, который находится под стражей в Германии, вернется на Украину только после того, как с должности уйдет глава Национального бюро расследований (НАБУ) Артем Сытник. Об этом 12 февраля сообщил Telegram-канал «Женщина с косой»

«Ужасные СИЗО, влиятельный Порошенко». Онищенко просит Германию о политическом убежище © Facebook/Михаил Подоляк сообщении.

Онищенко подозревается правоохранительными органами Украины в организации схемы по хищению средств при добыче и продаже природного газа в рамках договоров о совместной деятельности с ПАО «Укргазвыдобування».

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Онищенко попросил политического убежища в Германии, поскольку считает, что дело в отношении него было возбуждено по политическим мотивам.