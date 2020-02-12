Авторы исследования проанализировали данные с 600 тысяч онлайн-касс в розничных несетевых магазинах по всей стране в январе этого года.
Анализировались только продажи марок, которые завозятся в РФ нелегально — NZ, Minsk, FEST, Credo.
Больше новостей читайте в Telegram-канале Украина.ру
Больше всего контрафактного табака продается в Смоленской и Челябинской областях. В этих регионах нелегальной оказалась каждая пятая пачка сигарет, в Дагестане — одна из десяти.
Немало контрабандных сигарет и в Вологодской, Ивановской, Волгоградской областях и в Санкт-Петербурге.
«По нашим данным, нелегальные сигареты сегодня продают 3% магазинов российской несетевой розницы с табачным ассортиментом. Доля белорусской контрабанды в продажах сигарет в России в январе 2020 года составила не менее 1,1%. Но доля всего нелегального табака намного выше», — цитирует РИА Новости директора по маркировке «Эвотора» Вячеслава Предыбайло.
Политолог Алексей Кочетков в интервью изданию Украина.ру заявлял, что Россия получает огромное количество белорусских товаров на свой внутренний рынок в ущерб собственным производителям.