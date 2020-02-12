В январе этого года контрабандные сигареты продавались в 70 российских регионах. Об этом 12 февраля сообщает РИА Новости со ссылкой на данные IT-компании «Эвотор»

«Россия должна платить и каяться»: Кочетков об инерции мышления белорусского руководства © РИА Новости, Александр Натрускин | Перейти в фотобанк

Анализировались только продажи марок, которые завозятся в РФ нелегально — NZ, Minsk, FEST, Credo.

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Больше всего контрафактного табака продается в Смоленской и Челябинской областях. В этих регионах нелегальной оказалась каждая пятая пачка сигарет, в Дагестане — одна из десяти.

Немало контрабандных сигарет и в Вологодской, Ивановской, Волгоградской областях и в Санкт-Петербурге.

«По нашим данным, нелегальные сигареты сегодня продают 3% магазинов российской несетевой розницы с табачным ассортиментом. Доля белорусской контрабанды в продажах сигарет в России в январе 2020 года составила не менее 1,1%. Но доля всего нелегального табака намного выше», — цитирует РИА Новости директора по маркировке «Эвотора» Вячеслава Предыбайло.

Политолог Алексей Кочетков в интервью изданию Украина.ру заявлял, что Россия получает огромное количество белорусских товаров на свой внутренний рынок в ущерб собственным производителям.