Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев согласился с французской актрисой Брижит Бардо, которая призвала казахстанские власти обратить внимание на ситуацию с жестоким обращением с животными в стране. Он заявил об этом на открытии фронт-офиса волонтеров Birgemiz 12 февраля, передает Sputnik Казахстан

«Спасите замученных животных». Брижит Бардо написала открытое письмо Порошенко © РИА Новости, Вячеслав Реутов | Перейти в фотобанк

«Недавно я получил письмо от известной киноактрисы Брижит Бардо с просьбой помочь в проведении работы по защите собак и других животных. Я думаю, что это правильное обращение. Мы должны обратить на него внимание, должны показать себя милосердной нацией и уделять внимание не только защите наших детей, но и защите животных», — сказал Токаев.

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Стоит отметить, что подобное письмо Бардо отправляла и украинским властям. Так, в декабре 2018 года актриса призвала экс-президента Украины Петра Порошенко спасти животных, которые содержались в антисанитарных условиях в частном зоопарке в Покровске Донецкой области.