В декабре 2019 года Бардо опубликовала открытое письмо Токаеву, в котором ужаснулась фактам жестокого уничтожения бездомных животных в Казахстане. Обращение было опубликовано на сайте фонда защитницы животных, а также на французском и казахском языках поступило в редакцию Sputnik Казахстан.
«Недавно я получил письмо от известной киноактрисы Брижит Бардо с просьбой помочь в проведении работы по защите собак и других животных. Я думаю, что это правильное обращение. Мы должны обратить на него внимание, должны показать себя милосердной нацией и уделять внимание не только защите наших детей, но и защите животных», — сказал Токаев.
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Стоит отметить, что подобное письмо Бардо отправляла и украинским властям. Так, в декабре 2018 года актриса призвала экс-президента Украины Петра Порошенко спасти животных, которые содержались в антисанитарных условиях в частном зоопарке в Покровске Донецкой области.