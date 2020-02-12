Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев осудил зачинщиков массовых беспорядков на юге страны, назвав их псевдопатриотами. Он заявил об этом на открытии фронт-офиса волонтеров Birgemiz 12 февраля, передает Sputnik

В МВД Казахстана назвали количество пострадавших во время массовых беспорядков и причину конфликта © commons.wikimedia.org, Radosław Drożdżewski (Zwiadowca21)

По данным МВД, причиной беспорядков стал дорожный конфликт, который провокаторы пытались перевести в межнациональную плоскость.

«Нужно понимать, что люди, которые позволяют себе врываться в чужие дома, заниматься мародерством и при этом выкрикивать псевдопатриотические лозунги — это, конечно, не патриоты. Это люди, которые преступили закон, то есть преступники, криминальные элементы. Поэтому они должны отвечать перед всем обществом и перед государством по всей строгости закона», — заявил Токаев.

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При этом глава государства отметил, что все собравшиеся на открытии фронт-офиса волонтеров Birgemiz являются истинными патриотами своей страны, так как любовь к родине — это не громкие лозунги, а ежедневный труд.

На сегодняшний день в Казахстане официально зарегистрированы 16 тысяч волонтеров.