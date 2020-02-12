В ночь на 8 февраля в Кордайском районе Жамбылской области на юге Казахстана произошли массовые беспорядки, в результате которых погибли 10 человек, несколько десятков пострадали, также из-за поджогов были повреждены 25 частных жилых домов, 31 коммерческий объект и 41 автомобиль.
По данным МВД, причиной беспорядков стал дорожный конфликт, который провокаторы пытались перевести в межнациональную плоскость.
«Нужно понимать, что люди, которые позволяют себе врываться в чужие дома, заниматься мародерством и при этом выкрикивать псевдопатриотические лозунги — это, конечно, не патриоты. Это люди, которые преступили закон, то есть преступники, криминальные элементы. Поэтому они должны отвечать перед всем обществом и перед государством по всей строгости закона», — заявил Токаев.
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При этом глава государства отметил, что все собравшиеся на открытии фронт-офиса волонтеров Birgemiz являются истинными патриотами своей страны, так как любовь к родине — это не громкие лозунги, а ежедневный труд.
На сегодняшний день в Казахстане официально зарегистрированы 16 тысяч волонтеров.