Порошенко назвал ночь переговоров с президентом России Владимиром Путиным, а также с тогдашним французским лидером Франсуа Олландом и канцлером ФРГ Ангелой Меркель самой ужасной в своей жизни.
«Это была ужаснейшая ночь в моей жизни. Однако решающая для того, чтобы стреножить агрессора», — заявил бывший глава украинского государства.
Ввиду того, что Киев считает Москву ответственной за конфликт на юго-востоке Украины, по словам Порошенко, ключевую задачу «Минска-2» украинские переговорщики видели в остановке «наступления русских регулярных войск». При этом он признался, что во время встречи в Минске вел по линии закрытой связи переговоры с Генштабом Украины по вопросу возможного окружения украинских военных в Донбассе.
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Экс-президент Украины считает, что Минские соглашения дали стране «драгоценное время» для развития армии, преодоления социального кризиса, а также укрепления международной коалиции против России.
На сегодняшний же день Порошенко является фигурантом открытого в отношении него Госбюро расследований (ГБР) дела о его возможной госизмене во время переговоров по содержанию документа «Комплекс мероприятий, направленных на выполнение Минских соглашений». Экс-гарант подозревается в сдаче интересов Украины.
Тем временем представитель Украины в рабочей подгруппе по политическим вопросам Трехсторонней контактной группы (ТКГ) Алексей Резников заявил о желании Киева изменить Минские соглашения.