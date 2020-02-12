Экс-президент Украины Петр Порошенко раскрыл подробности процесса подписания 12 февраля 2015 года вторых Минских соглашений об урегулировании конфликта в Донбассе. Он рассказал об этом в статье, написанной для издания «Украинская правда» 12 февраля

«Я не лох». Порошенко прокомментировал уголовное дело о госизмене © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк Владимиром Путиным, а также с тогдашним французским лидером Франсуа Олландом и канцлером ФРГ Ангелой Меркель самой ужасной в своей жизни.

«Это была ужаснейшая ночь в моей жизни. Однако решающая для того, чтобы стреножить агрессора», — заявил бывший глава украинского государства.

Ввиду того, что Киев считает Москву ответственной за конфликт на юго-востоке Украины, по словам Порошенко, ключевую задачу «Минска-2» украинские переговорщики видели в остановке «наступления русских регулярных войск». При этом он признался, что во время встречи в Минске вел по линии закрытой связи переговоры с Генштабом Украины по вопросу возможного окружения украинских военных в Донбассе.

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Экс-президент Украины считает, что Минские соглашения дали стране «драгоценное время» для развития армии, преодоления социального кризиса, а также укрепления международной коалиции против России.

Минские соглашения. Справка © РИА Новости, Виктор Толочко | Перейти в фотобанк

Тем временем представитель Украины в рабочей подгруппе по политическим вопросам Трехсторонней контактной группы (ТКГ) Алексей Резников заявил о желании Киева изменить Минские соглашения.