В субботу, 8 февраля, в немецкой газете «Меркише одерцайтунг» была обнародована статья польского посла в Германии Анджея Пшилебского «Война началась не в 1941 году», в которой он утверждал, что Москва больше всего выиграла от результата войны и что СССР якобы оккупировал, в частности, Украину, Белоруссию и Прибалтику.
«Заявления относительно того, что Советский Союз оккупировал сам себя, а именно так их можно квалифицировать, — это показатель того, что Варшава (я не говорю про Польшу, Польша — это польский народ, историки, эксперты) — официальная Варшава — заигралась. Вот эта откровенная ложь сейчас представлена в качестве неких исторических фактов. То, что Красная армия не освобождала Варшаву, — это ложь, то, что СССР оккупировал Украину и Белоруссию, — это не просто ложь, это абсурдная ложь», — заявила Захарова.
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Она сообщила, что около двух-трех недель назад МИД РФ получил информацию относительно того, что польские госорганы провели совещание на предмет того, как действовать, чтобы нейтрализовать ряд исторических фактов и не допустить распространения правды о событиях Великой Отечественной войны.
При этом представитель российского ведомства подчеркнула, что Москве есть чем на это ответить.
Ранее, 11 февраля, российская дипмиссия в Берлине выступила с заявлением, в котором констатировала, что с приближением 75-й годовщины Великой Победы «польский исторический ревизионизм стремительно набирает обороты».