Обвинения от представителей официальной Варшавы в оккупации СССР ряда территорий, включая Украину и Белоруссию, демонстрируют, что польский политический бомонд заигрался, пытаясь представить ложь в виде исторических фактов. Об этом официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила в интервью Первому каналу 12 февраля

Корейба: Многие поляки сегодня сожалеют, что Гитлер и Пилсудский (Германия и Польша) вместе не напали на СССР © Facebook, Kuba Korejba Анджея Пшилебского «Война началась не в 1941 году», в которой он утверждал, что Москва больше всего выиграла от результата войны и что СССР якобы оккупировал, в частности, Украину, Белоруссию и Прибалтику.

«Заявления относительно того, что Советский Союз оккупировал сам себя, а именно так их можно квалифицировать, — это показатель того, что Варшава (я не говорю про Польшу, Польша — это польский народ, историки, эксперты) — официальная Варшава — заигралась. Вот эта откровенная ложь сейчас представлена в качестве неких исторических фактов. То, что Красная армия не освобождала Варшаву, — это ложь, то, что СССР оккупировал Украину и Белоруссию, — это не просто ложь, это абсурдная ложь», — заявила Захарова.

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Она сообщила, что около двух-трех недель назад МИД РФ получил информацию относительно того, что польские госорганы провели совещание на предмет того, как действовать, чтобы нейтрализовать ряд исторических фактов и не допустить распространения правды о событиях Великой Отечественной войны.

При этом представитель российского ведомства подчеркнула, что Москве есть чем на это ответить.

Ранее, 11 февраля, российская дипмиссия в Берлине выступила с заявлением, в котором констатировала, что с приближением 75-й годовщины Великой Победы «польский исторический ревизионизм стремительно набирает обороты».