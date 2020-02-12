Три человека в Запорожской области на минувшей неделе скончались от осложнений, вызванных вирусом гриппа. Об этом 12 февраля сообщил сайт «112 Украина» со ссылкой на пресс-службу Запорожского областного лабораторного центра Минздрава Украины

На Украину вернулся птичий грипп © РИА Новости, Игорь Зарембо | Перейти в фотобанк

Больше новостей читайте в Telegram-канале Украина.ру

Ни один из умерших не прошел вакцинацию.

В январе этого года врачи зафиксировали в Запорожской области два летальных исхода от гриппа. Все скончавшиеся входили в группы риска по этому заболеванию.

Всего на Украине с октября прошлого года от вируса гриппа скончалось 26 человек. В настоящее время эпидемический порог в стране превышен на 55,65%.