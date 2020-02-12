В Запорожье 5 февраля скончалась 68-летняя женщина, через два дня умерла 69-летняя пенсионерка. В Якимовке 10 февраля врачи не смогли спасти жизнь 15-летнего подростка.
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Ни один из умерших не прошел вакцинацию.
В январе этого года врачи зафиксировали в Запорожской области два летальных исхода от гриппа. Все скончавшиеся входили в группы риска по этому заболеванию.
Всего на Украине с октября прошлого года от вируса гриппа скончалось 26 человек. В настоящее время эпидемический порог в стране превышен на 55,65%.