На Украину вернулся птичий грипп
На Украину вернулся птичий грипп
© РИА Новости, Игорь Зарембо | Перейти в фотобанк
В Запорожье 5 февраля скончалась 68-летняя женщина, через два дня умерла 69-летняя пенсионерка. В Якимовке 10 февраля врачи не смогли спасти жизнь 15-летнего подростка.

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Ни один из умерших не прошел вакцинацию.

В январе этого года врачи зафиксировали в Запорожской области два летальных исхода от гриппа. Все скончавшиеся входили в группы риска по этому заболеванию.

Всего на Украине с октября прошлого года от вируса гриппа скончалось 26 человек. В настоящее время эпидемический порог в стране превышен на 55,65%.