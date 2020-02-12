НАТО уже начало реагировать на разработку и развертывание Россией новых ракетных систем. Об этом 11 февраля заявил генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг, передает DW

В Европе у границ с Россией появились тысячи вооруженных «защитников» из США и НАТО © AP, Virginia Mayo | AP, Virginia Mayo | Перейти в фотобанк

«В четверг (13 февраля — ред.) мы рассмотрим реакцию НАТО на вызов, который представляют новые ракетные системы России… Мы обсудим наш ответ на целый ряд российских ракетных систем, как обычных, так и ядерных, как уже развернутых, так и находящихся в разработке», — сообщил Столтенберг.

Он добавил, что речь идет, в частности, о ракете 9М729 (по классификации НАТО-SSC-8), разработка которой Россией якобы стала причиной прекращения действия Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Генсек также заявил, что НАТО начало реагировать на инвестирование РФ в новые современные системы вооружения. По его словам, Альянс увеличил готовность своих сил и разместил боеготовные войска в восточной части блока.

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При этом он уточнил, что у НАТО нет намерения разворачивать новые ядерные системы вооружения наземного базирования в Европе.

Ранее Россия заявляла, что ракета 9М927 не нарушает положений ДРСМД, подписанного в 1987 году между СССР и США. Тем не менее, после многочисленных обвинений в адрес Москвы в нарушении условий договора США приостановили его действие и начали процедуру выхода из него. В ответ на это Россия также объявила о приостановке своего участия в соглашении.