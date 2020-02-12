По контракту ежемесячно директору ОПЗ должны были начислять 10 минимальных окладов работника завода или 630 тысяч гривен (свыше 1 млн 630 тысяч рублей).
В письме к главе Фонда госимущества Украины Синица указывает на то, что финансовое положение завода не позволяет ему получать такую зарплату.
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Поэтому он попросил оставить ему оклад прежнего директора предприятия, который составляет 63 тысячи гривен (более 163 тысяч рублей).
Кроме того, Синице полагается премия раз в год или в квартал. Ее размер установит наблюдательный свет ОПЗ.
Владелец сети ресторанов «Два гуся», член националистической партии «Свобода» Николай Синица официально вступил в должность директора Одесского припортового завода (ОПЗ) 11 февраля.
Он должен подготовить крупнейшее предприятие химической отрасли Украины к приватизации.
На торги ОПЗ планируют выставить до конца года.