Новый директор Одесского припортового завода (ОПЗ) Николай Синица попросил сократить себе зарплату в 10 раз. Об этом вечером 11 февраля сообщило издание «Украинские новости»

По контракту ежемесячно директору ОПЗ должны были начислять 10 минимальных окладов работника завода или 630 тысяч гривен (свыше 1 млн 630 тысяч рублей).

В письме к главе Фонда госимущества Украины Синица указывает на то, что финансовое положение завода не позволяет ему получать такую зарплату.

Больше новостей читайте в Telegram-канале Украина.ру

Поэтому он попросил оставить ему оклад прежнего директора предприятия, который составляет 63 тысячи гривен (более 163 тысяч рублей).

Успеть за 50 дней. Националист из «Свободы» пообещал подготовить ОПЗ к приватизации © РИА Новости, Сергей Поляков | Перейти в фотобанк

Владелец сети ресторанов «Два гуся», член националистической партии «Свобода» Николай Синица официально вступил в должность директора Одесского припортового завода (ОПЗ) 11 февраля.

Он должен подготовить крупнейшее предприятие химической отрасли Украины к приватизации.

На торги ОПЗ планируют выставить до конца года.