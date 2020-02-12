В январе Верховная Рада Украины приняла закон о среднем образовании, предусматривающий три модели изучения украинского языка в школах. Так, например, объем обучения на госязыке в венгерских школах в девятом классе не должен быть ниже 40%, а в старшей школе — не менее 60%.
Во время визита Варгеи в Киев запланирована его встреча с представителями национальных групп.
«Как вы знаете, защита людей, принадлежащих к меньшинствам, — это европейская ценность… Важно достичь такого решения, которое бы удовлетворило ожидания представителей меньшинства… Если меньшинства считают эти нормы приемлемыми — хорошо, тогда и нам это подходит», — заявил комиссар.
Подробнее об образовательной реформе на Украине читайте в Telegram-канале Украина.ру
Стоит отметить, что указанный закон ущемляет права не только венгерской общины. Так, согласно ему, учиться на русском языке на Украине можно будет только в начальных классах. Во время получения среднего образования нацменьшинства имеют право изучать на своем языке (если это не языки коренных народов и не языки Евросоюза) только 20% предметов.