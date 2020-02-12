Комиссар ЕС по вопросам политики соседства и расширения Оливер Варгеи, назначенный в состав Еврокомиссии по квоте Венгрии, заявил, что в своем заключении о соответствии украинского законодательства ценностям ЕС особое внимание уделит соблюдению прав нацменьшинств. Он сказал об этом на брифинге в Киеве 11 февраля, передает «Европейская правда»

Посол Венгрии раскритиковал школьное образование на украинском языке © politeka.net

Во время визита Варгеи в Киев запланирована его встреча с представителями национальных групп.

«Как вы знаете, защита людей, принадлежащих к меньшинствам, — это европейская ценность… Важно достичь такого решения, которое бы удовлетворило ожидания представителей меньшинства… Если меньшинства считают эти нормы приемлемыми — хорошо, тогда и нам это подходит», — заявил комиссар.

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Стоит отметить, что указанный закон ущемляет права не только венгерской общины. Так, согласно ему, учиться на русском языке на Украине можно будет только в начальных классах. Во время получения среднего образования нацменьшинства имеют право изучать на своем языке (если это не языки коренных народов и не языки Евросоюза) только 20% предметов.