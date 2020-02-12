Важное назначение: новый глава Офиса президента Украины выбрал себе красивого пресс-секретаря

Пресс-секретарем новоизбранного главы Офиса президента Украины Андрея Ермака стала бывшая шеф-редактор издания L'Officiel Online, основательница нетворкинг-платформы Charitum и интернет-журнала Vector Дарья Заривная. Об этом она сообщила 11 февраля в своем Twitter

«Кто пресс-секретарь главы Офиса президента Украины, тот я. Год начинается интересно, что я могу сказать», — написала Заривная.

На своей странице в Facebook она также отметила, что находится вместе со своим шефом Андреем Ермаком в Офисе президента, указав, что детали и официальный комментарий будут позже.

Накануне занимавший с мая 2019 года пост главы президентского офиса Андрей Богдан подал заявление об отставке и был уволен. Новым руководителем своей администрации президент Украины Владимир Зеленский назначил помощника по вопросам внешней политики Ермака.