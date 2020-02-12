Количество заболевших коронавирусом нового типа на борту круизного лайнера Diamond Princess возросло до 174 человек. Об этом 12 февраля сообщает "Интерфакс" со ссылкой на Министерство здравоохранения Японии

Инфекцию выявили еще у 39 человек, среди них сотрудник Минздрава, осматривавший судно.

Первым заболевшим был 80-летний гражданин Китая, сошедший на берег в Гонконге. В порту Иокогамы 3 февраля судно поставили на 14-дневный карантин.

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На борту корабля, совершавшего двухнедельный круиз по маршруту Кагосима — Гонконг — Окинава, находится 2666 пассажиров, в том числе 24 россиянина и более тысячи членов экипажа.

По имеющейся информации, больных коронавирусом среди россиян нет.