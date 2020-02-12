Суд во Львове арестовал второго подозреваемого в поджоге автомобиля львовской журналистки Галины Терещук с возможностью внесения залога в $17 тысяч. Об этом 11 февраля сообщили в Facebook-группе Прокуратура Львівської області

Львовская журналистка связывает поджог своего автомобиля с работой © Jason Bolonski / flickr

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По факту поджога было возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное уничтожение или повреждение имущества журналиста».

Полиция 6 февраля задержала подозреваемых, одного из них суд отправил под домашний арест. Позже Офис генпрокурора Украины сообщил, что правоохранители установили заказчика поджога и его пособника, в деле фигурирует полицейский.