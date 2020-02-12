«Второму фигуранту избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с определением залога в размере 424 400 гривен ($17,3 тысячи по текущему курсу)», — написала Шевченко.
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По факту поджога было возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное уничтожение или повреждение имущества журналиста».
Полиция 6 февраля задержала подозреваемых, одного из них суд отправил под домашний арест. Позже Офис генпрокурора Украины сообщил, что правоохранители установили заказчика поджога и его пособника, в деле фигурирует полицейский.