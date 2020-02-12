Украина может обменять воду для Крыма на уступки в переговорах по Донбассу. Об этом заявил глава пропрезидентской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия в эфире телеканала «Прямой»

«Если дать воду в Крым, но иметь большое преимущество в переговорах по Донбассу, моя личная позиция, я буду считать это достаточным компромиссом», — сказал Арахамия.

Геоэколог рассказал, как преодолеть дефицит воды в Крыму © РИА Новости, Юрий Лашов | Перейти в фотобанк Елена Проценко сообщила, что запасов в поверхностных водохранилищах, которые питают Симферополь, хватит только на период от 90 до 100 дней. Поэтому в городе было принято решение об особом режиме водоснабжения начиная с 10 февраля.

Председатель государственного комитета по водному хозяйству и мелиорации Крыма Игорь Вайль опроверг информацию о нехватке воды в Симферополе.

Проблемы с водой на полуострове начались после присоединения Крыма к России в 2014 году. Украина в знак протеста прекратила поставки по Северо-Крымскому каналу, построенному еще в 1960-е годы.