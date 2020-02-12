«Умер. Сердце», — уточнил бывший игрок «Спартака» Александр Мирзоян.
Валерию Рейнгольду стало плохо накануне во время проведения турнира, посвященного 110-летию со дня рождения Владимира Степанова, бывшего игрока ЦДКА, «Спартака» и «Зенита». Его увезли из манежа на скорой помощи, в больнице Рейнгольд скончался.
В составе «Спартака» Рейнгольд провел семь лет и стал обладателем Кубка СССР и чемпионом СССР, также он выступал за такие команды, как ярославский «Шинник» и воронежский «Труд».
Сегодня скончался ветеран «Спартака», чемпион СССР в составе красно-белых Валерий Леонидович Рейнгольд. Ему было 77 лет— FC Spartak Moscow (@fcsm_official) February 11, 2020
ФК «Спартак-Москва» выражает глубокие соболезнования родным и близким Валерия Леонидовича pic.twitter.com/gJtN8Lc1Vd