Телеграм-канал Украина.ру поддержал первого крымчанина, ворвавшегося в российский футбол
Телеграм-канал Украина.ру поддержал первого крымчанина, ворвавшегося в российский футбол
© Facebook Анатолий Жабченко
«Умер. Сердце», — уточнил бывший игрок «Спартака» Александр Мирзоян.

Валерию Рейнгольду стало плохо накануне во время проведения турнира, посвященного 110-летию со дня рождения Владимира Степанова, бывшего игрока ЦДКА, «Спартака» и «Зенита». Его увезли из манежа на скорой помощи, в больнице Рейнгольд скончался.

В составе «Спартака» Рейнгольд провел семь лет и стал обладателем Кубка СССР и чемпионом СССР, также он выступал за такие команды, как ярославский «Шинник» и воронежский «Труд».