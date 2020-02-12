Аббревиатура расшифровывается как «corona virus disease 2019» (заболевание, вызванное коронавирусом 2019).
В ВОЗ пояснили, что согласно принципам организации требовалось название, которое не относилось бы к географическому расположению, животному, отдельному человеку или группе людей, а также было бы произносимо и связано с болезнью.
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По словам главы ВОЗ Тедроса Аданома Гебрейесуса, первая вакцина против COVID-19 будет создана через 18 месяцев.
Ранее власти Китая присвоили новому типу коронавируса временное название Novel Coronavirus Pneumoni (NCP).
🚨 BREAKING 🚨— World Health Organization (WHO) (@WHO) February 11, 2020
"We now have a name for the #2019nCoV disease:
COVID-19.
I’ll spell it: C-O-V-I-D hyphen one nine – COVID-19"
— @DrTedros #COVID19 pic.twitter.com/Kh0wx2qfzk