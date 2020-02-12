Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) дала название китайскому коронавирусу - COVID-19. Об этом 11 февраля сообщили в Twitter организации

Смертельный коронавирус. Украинские отели не хотят иметь дело с китайцами © РИА Новости, Алексей Фурман | Перейти в фотобанк

В ВОЗ пояснили, что согласно принципам организации требовалось название, которое не относилось бы к географическому расположению, животному, отдельному человеку или группе людей, а также было бы произносимо и связано с болезнью.

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По словам главы ВОЗ Тедроса Аданома Гебрейесуса, первая вакцина против COVID-19 будет создана через 18 месяцев.

Ранее власти Китая присвоили новому типу коронавируса временное название Novel Coronavirus Pneumoni (NCP).