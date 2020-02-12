Украине следует продать американским компаниям земли на восточной границе страны для «защиты от агрессии» России. Об этом 11 февраля заявил киевский экономист, президент Украинского кооперативного альянса Зиновий Свереда, передает «Обозреватель»

Разумков готов уйти в отставку из-за закона о рынке земли - СМИ © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Он отметил, что США станут защищать те территории, где есть американская частная собственность.

Свереда добавил, что Киев должен искать партнеров для защиты.

«Казаки всегда искали турок, татар или еще кого-то. Ты должен иметь партнеров, чтобы победить», — сказал эксперт.

Кроме того, по словам экономиста, продажа земли американским компаниям позволит решить вопрос с добычей на Украине сланцевого газа и других полезных ископаемых.

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В настоящее время власти Украины готовят земельную реформу, которая позволит открыть рынок земли. Предполагается, что она заработает осенью следующего года. Подавляющее большинство граждан страны выступают против отмены моратория на продажу земли. Главным страхом для них является скупка земли иностранцами и олигархами.