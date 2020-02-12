Как сказал в интервью изданию Украина.ру американист Дмитрий Дробницкий, новый документальный фильм, вышедший на американском телевидении, расскажет избирателям всю правду о том, как бывший президент Барак Обама и бывший вице-президент Джо Байден, претендующий на выдвижение кандидатом в президенты в 2020 году, действовали на Украине в 2014 году

Телеканал One America News показал документальный фильм политического эксперта Майкла Капуто, а в прошлом советника президента США Дональда Трампа, «Импичмент. Деньги Байдена. Массовые убийства». Из 50 минут больше половины эфирного времени говорится об Украине.

О том, в каком свете в фильме представлена Украина, которой посвящено больше половины времени, в интервью изданию Украина.ру рассказал американист Дмитрий Дробницкий: «Украина — это проект Барака Хусейновича Обамы и Джозефа Джозефича Байдена. Это проект, это никакое не государство, это никакая не демократия. Это всё кучка олигархов и американский либерально-политический класс. Они всё это дело создали, они убили 100 людей на Майдане, они закидали друг друга деньгами, вывели миллиарды долларов для собственного обогащения. Это вообще не государство, это проект, а люди, которые его защищают и говорят, что это демократия, просто не понимают, что говорят». Американские активисты обвинили Обаму и Сороса в организации Майдана © РИА Новости, Илья Матусихис | Перейти в фотобанк

Как сказал эксперт, судя по трейлеру к фильму, в нём фигурирует вся администрация Обамы, и при желании республиканцы могут раскрутить эту тему перед выборами. По его словам, это серьёзный вброс информации и очень серьёзная попытка перепрограммировать американское общественное мнение, по крайней мере консервативную его часть.

«Нельзя сказать, что это мейнстрим, но это фильм, который посмотрят несколько миллионов американцев. Этот пароход разворачивается медленно, всё-таки общественное мнение — дело такое, но самое главное, что он упал в подготовленную почву, потому что раздражение среди американских консерваторов украинской темой очень велико. И когда возникает ещё такой эмоциональный фон отторжения, а вам говорят: «Ну понятно, почему раздражены Украиной! Это же всё придумал Обама в 2014 году вместе с Байденом, это же всё Нэнси Пелоси придумала. Конечно, вас это раздражает. Перестаньте называть Украину государством, по сути дела это отделение Демократической партии США», — добавил Дробницкий.

30 января в газете The Washington Post вышла статья, в которой говорится, что Украина всегда будет для американской внешней политики менее важна, чем Россия. Возможно, Россия — великая держава, которая переживает спад, но у неё всё равно есть способность подрывать внешнюю политику США по всему миру». По словам автора, политику России можно не любить, но Америка ничего не выиграет, если станет по отношению к ней занимать ещё более враждебную позицию, и ещё больше потеряет, если не сможет работать по вопросам, представляющим обоюдный интерес, например, над новым договором по контролю над вооружениями, ведь «новая ядерная гонка будет для американцев гораздо опаснее, чем продолжение боевых действий на востоке Украины».