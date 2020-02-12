Последние годы показали, что Европа сильно меняется, и отношения России и ЕС, однозначно, будут другими. Об этом на днях сообщил директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский в интервью изданию Украина.ру

«Все серьезно». Погребинский рассказал, к чему приведут новые иски Киева в адрес России © РИА Новости, Владимир Трефилов

«Как говорил один классик, "Шаг вперед — два назад". И я вовсе не уверен, что своеобразный Рубикон в данном отношении уже пройден. Пока утверждать, что либеральная Европа умерла и рождается Европа наций, нельзя. Конкуренция меду этими концепциями далека от завершения, и мне кажется, что перевес, пусть и незначительный, сохраняется за приверженцами либеральной идеи, если судить по составу Европарламента и резолюциям, которые там принимаются», — сказал Погребинский.

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