США хотят стать «третьи соседом» для стран Центрально-Азиатского региона, помимо России и Китая, но у них это вряд ли получится. Об этом политолог Эдуард Полетаев сказал на днях в интервью изданию Украина.ру

Казахстанский политолог на Украина.ру: что происходит между РФ и Казахстаном? © Майка Помпео по бывшим республикам СССР. Пятидневный вояж включил в себя также посещение Украины, Белоруссии и Казахстана.

По словам Полетаева, США не раз высказывали намерение достичь некой геополитической целостности с Центрально-Азиатским регионом — недаром Помпео в ходе своего турне высказывался в поддержку независимости центральноазиатских государств.

Больше новостей от Эдуарда Полетаева читайте в Telegram-канале Украина.ру

«Американцы не заинтересованы, чтобы Центральная Азия попала либо в орбиту России, либо в орбиту Китая… США, судя по результатам визита [Помпео], предложили себя в качестве "третьего соседа" помимо Китая и России, но, я не думаю, что за этим не последуют какие-то серьезные результаты. Мы просто геополитически обязаны дружить с Россией и Китаем… Вряд ли американцам удастся тот же Казахстан раскачать против России — это нереально», — сказал политолог.

Этому, в частности, по словам эксперта, способствует несущественный товарооборот между США и всей Центральной Азией, который составляет $2,5 миллиарда, из которых $2 миллиарда приходятся на Казахстан.