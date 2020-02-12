«Это ярко выразилось в не очень логичных намерениях закупать в Америке локомотивы, хотя гораздо выгоднее и целесообразнее это было делать если не на Луганском заводе, то хотя бы в Европе. А приглашение США выступить в качестве главных инвесторов Украины — это уже, можно сказать, обязательная политическая программа для наших властей», — сказал Погребинский.
По его словам, Зеленский и его команда готовы максимально открыть рынок Украины для американских компаний. Это касается энергетики, разработки полезных ископаемых, транспортных компаний, да собственно всего, к чему наши заокеанские партнеры проявили бы хоть малейший интерес.
«Но главное, что после этих красивых слов крупных американских инвестиций как не было, так, по всей видимости, и не будет. По крайней мере, Помпео в ходе визита в Киев ничего не обещал. И главное, на что нужно обратить внимание — это на общий тон переговоров, а он был весьма сдержанный и даже холодный, — добавил Погребинский.
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