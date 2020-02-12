Президент Украины Владимир Зеленской во время визита госсекретаря США Майка Помпео пытался всячески понравиться главе американской дипломатии, быть полезным США. Об этом на днях сообщил директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский в интервью изданию Украина.ру

К итогам поездки Помпео в экс-СССР. Америка может предложить России большую сделку © пресс-служба президента Украины | пресс-служба президента Украины | Перейти в фотобанк

По его словам, Зеленский и его команда готовы максимально открыть рынок Украины для американских компаний. Это касается энергетики, разработки полезных ископаемых, транспортных компаний, да собственно всего, к чему наши заокеанские партнеры проявили бы хоть малейший интерес.

«Но главное, что после этих красивых слов крупных американских инвестиций как не было, так, по всей видимости, и не будет. По крайней мере, Помпео в ходе визита в Киев ничего не обещал. И главное, на что нужно обратить внимание — это на общий тон переговоров, а он был весьма сдержанный и даже холодный, — добавил Погребинский.

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