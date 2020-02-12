Несмотря на определенное ухудшение отношений между Москвой и Минском, Белоруссия не отвернется от России, так как по-прежнему сохраняет экономическую зависимость от нее. Об этом директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник сказал в интервью изданию Украина.ру 10 февраля

Олег Бондаренко рассказал, когда Россия потеряет Белоруссию как союзника © РИА Новости, Александр Натрускин | Перейти в фотобанк Дмитрий Козак, стороны договорились о поставках газа на 2020 год на условиях 2019-го. В то же время нефтяной вопрос остался неурегулированным и прорывов в интеграционных процессах двух стран не произошло.

По мнению Бортника, говорить о прорыве или срыве встречи нельзя. Он отметил, что белорусская сторона не впервые пытается использовать эмоциональное нагнетание, для того чтобы добиться экономических уступок со стороны РФ, но в то же время Минск не готов принимать предлагаемую Кремлем модель углубленной интеграции.

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«Вместо этого стороны постоянно выполняют очень динамичные и эмоциональные танцы на месте в этой части. Россия демонстрирует готовность отпустить Беларусь в свободное плавание, хотя я думаю, что реально Россия не готова… Беларусь тоже демонстрирует готовность отправиться в суверенное плавание без России, но реально на это тоже не способна», — сказал эксперт.

Таким образом, по словам Бортника, стороны продолжают играть в определенную политическую игру, но, несмотря на определенное ухудшение отношений, экономическая зависимость Белоруссии от России сегодня в значительной мере сохраняется.

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