«Мы не успели ввести «Северный поток-2», и пришлось откупаться. Мы и от Лукашенко постоянно откупались, когда он скандалил и оскорблял нас. А сейчас это стало просто невозможно», — пояснил эксперт.
Лукашенко, подчеркнул Суздальцев, фактически повис на российском бюджете со своими олигархами, притом что Белоруссия живет достаточно скромно, и никакого социального государства там нет.
И несмотря на свое позиционирование себя как союзников, добавил политолог, Белоруссия до сих пор не признала российский Крым, независимость Абхазии/Южной Осетии, проводя при этом жесткую антироссийскую пропаганду.
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