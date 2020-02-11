Москва была вынуждена подписать непопулярный контракт на транзит газа через Украину, поскольку не успела достроить «Северный поток-2. Но это не означает, что она готова уступать Белоруссии в нефтегазовом споре. Об этом рассказал политолог Андрей Суздальцев в интервью изданию Украина.ру

Политолог Суздальцев: Угрозы со стороны Лукашенко уже не производят впечатления на Москву © РИА Новости, Владимир Трефилов | Перейти в фотобанк

Лукашенко, подчеркнул Суздальцев, фактически повис на российском бюджете со своими олигархами, притом что Белоруссия живет достаточно скромно, и никакого социального государства там нет.

И несмотря на свое позиционирование себя как союзников, добавил политолог, Белоруссия до сих пор не признала российский Крым, независимость Абхазии/Южной Осетии, проводя при этом жесткую антироссийскую пропаганду.

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