Политолог Суздальцев: Угрозы со стороны Лукашенко уже не производят впечатления на Москву
Политолог Суздальцев: Угрозы со стороны Лукашенко уже не производят впечатления на Москву
© РИА Новости, Владимир Трефилов | Перейти в фотобанк
«Мы не успели ввести «Северный поток-2», и пришлось откупаться. Мы и от Лукашенко постоянно откупались, когда он скандалил и оскорблял нас. А сейчас это стало просто невозможно», — пояснил эксперт.

Лукашенко, подчеркнул Суздальцев, фактически повис на российском бюджете со своими олигархами, притом что Белоруссия живет достаточно скромно, и никакого социального государства там нет.

И несмотря на свое позиционирование себя как союзников, добавил политолог, Белоруссия до сих пор не признала российский Крым, независимость Абхазии/Южной Осетии, проводя при этом жесткую антироссийскую пропаганду.

С полным текстом интервью вы можете ознакомиться здесь.

 