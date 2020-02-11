Разрешение украинского кризиса затянулось на шесть с лишним лет только потому, что украинская экономика за счет огромного количества схем так или иначе продолжает кормиться за счет России. Об этом рассказал телеведущий Роман Бабаян в интервью изданию Украина.ру

Роман Бабаян: Перевертыши и приспособленцы никогда не построят на Украине успешное государство © Facebook/Роман Бабаян

«Более жесткое экономическое давление, более жесткое политическое давление, активизация работы на украинском направлении, работать с людьми и, конечно же, пропаганда. Ее никто не отменял. Вот пять позиций, при помощи которых мы закроем этот вопрос достаточно быстро», — подчеркнул Бабаян.

Журналист также отметил, что украинская тематика не исчезнет из российского информационного пространства до тех пор, пока «украинский вопрос» не будет разрешен.

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