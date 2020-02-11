В частности, пояснил эксперт, Москва продолжает платить Киеву деньги за газовый транзит, а российские олигархи снабжают соляркой украинскую армию, которая ведет боевые действия в Донбассе.
«Более жесткое экономическое давление, более жесткое политическое давление, активизация работы на украинском направлении, работать с людьми и, конечно же, пропаганда. Ее никто не отменял. Вот пять позиций, при помощи которых мы закроем этот вопрос достаточно быстро», — подчеркнул Бабаян.
Журналист также отметил, что украинская тематика не исчезнет из российского информационного пространства до тех пор, пока «украинский вопрос» не будет разрешен.
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