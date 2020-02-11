Белорусская сторона в вопросах интеграции с Россией настаивает на том, чтобы две страны либо фиксировали равноправие, либо к нему стремились. Об этом рассказал белорусский политолог Алексей Дзермант в интервью изданию Украина.ру

Политолог Дзермант: Белоруссия хочет фиксированного равноправия с Россией © Facebook, Алексей Дзермант

«Некие механизмы, гарантирующие, что интересы белорусской стороны будут учитываться, а не получилось бы так, что все мы соединили, но все рычаги ушли в Москву и всё. В итоге у Белоруссии не остается ничего, кроме какой-то фикции — символики и чего-то такого», — пояснил Дзермант.

По его мнению, речь идет о том, чтобы создать некие механизмы, когда младший партнер не чувствовал бы, что его могут в любой момент прокатить и принять какое-то решение, которое ему совершенно не нравится.

Однако, добавил политолог, в России превалируют обратные настроения о том, что поскольку Белоруссия меньше по размеру экономики и ВВП, то она должна подчиниться, из-за чего и возникают текущие споры Москвы и Минска.

Разница вот в этих подходах как раз и есть то противоречие, которое мы сейчас и наблюдаем. Найти механизм, в котором было бы учтено и то, и то, — очень сложная задача, заключил собеседник издания.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.