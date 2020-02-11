Отставка Андрея Богдана с поста главы Офиса президента должна была показать западным пантерам Украины, что людей олигарха Игоря Коломойского постепенно отодвигают из украинской власти. Об этом рассказал политолог Кирилл Молчанов в интервью изданию Украина.ру

Политолог Молчанов: Коломойский после отставки Богдана окончательно уйдет в оппозицию © Facebook, Кирилл Молчанов | Перейти в фотобанк Владимир Зеленский подписал указ об отставке Богдана с поста главы Офиса президента, назначив на этот пост своего помощника по международным вопросам Андрея Ермака.

Западу, продолжил эксперт, не нравится влияние олигархов на украинскую политику, а также идея о возможной компенсации Коломойскому за «ПриватБанк», поэтому, если Зеленскому придется выбирать между олигархом и Западом, он выберет сторону последнего.

По его мнению, группа Коломойского постепенно будет дрейфовать от «Слуги народа» к внутренней фронде и не станет поддерживать большинство законопроектов и инициатив, уже блокируя голосование за непопулярное в обществе открытие рынка земли.

«Коломойский — это такой человек, который на начальных этапах поддерживал всех президентов, а на финальных — бил горшки и становился в жесткую оппозицию. Я не исключаю, что эта схема повторится и с Зеленским, как бы его ни считали «марионеткой Коломойского», — пояснил Молчанов.

Что же касается Богдана, добавил политолог, то Зеленский, чтобы пока окончательно не рассориться с Коломойским, направит его на другую должность: есть информация, что он может возглавить Высший совет правосудия.