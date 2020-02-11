Согласно расчетам, темп роста производства курятины в год вырастет на 8,61%. Таким образом, общее количество продукции составит 1,45 млн тонн.
«Украина традиционно в ТОПе стран-экспортеров продукции АПК: мы являемся крупнейшим экспортером масла, занимаем второе место в мире по экспорту ячменя, четвертое — по кукурузе. Входим в десятку по пшенице, сливочному маслу, семенам масличных. По мясу птицы занимаем седьмое место», — отметил Тимофей Милованов.
Украинские производители курятины заработали за 2018 более $503 млн, экспортировав на внешние рынки 329,253 тыс. тонн мяса птицы.