По прогнозам аналитического агентства Index Mundi, мировым лидером по темпам роста производства мяса птицы 2020 году станет Украина. Об этом на странице в Facebook сообщил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов

Успех украинской птицы. Качка осуждает запрет на ввоз украинской курятины в ЕС © РИА Новости, Виталий Аньков | Перейти в фотобанк

«Украина традиционно в ТОПе стран-экспортеров продукции АПК: мы являемся крупнейшим экспортером масла, занимаем второе место в мире по экспорту ячменя, четвертое — по кукурузе. Входим в десятку по пшенице, сливочному маслу, семенам масличных. По мясу птицы занимаем седьмое место», — отметил Тимофей Милованов.

Украинские производители курятины заработали за 2018 более $503 млн, экспортировав на внешние рынки 329,253 тыс. тонн мяса птицы.