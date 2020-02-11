Последние годы в Казахстане происходят процессы, напоминающие то, что происходило на Украине до 2014 года. Об этом в недавнем интервью изданию Украина.ру рассказал руководитель отдела Средней Азии и Казахстана Института стран СНГ Андрей Грозин

Казахский национализм: новая угроза для России?

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«Еще в 2005-м и 2006-м эти попытки предпринимались, но они натолкнулись на неприятие "свидомой" казахской интеллигенции, которая является основным проводником этого национально-патриотического дискурса», — объяснил Грозин.

Со временем этнические меньшинства, к которым принадлежат теперь и русские, были вытеснены на периферию.

Политолог добавил, что сейчас в Казахстане все значимые государственные должности занимают представители титульной нации.