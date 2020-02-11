По его словам, одновременно с увеличением численности населения растут и националистические настроения. Официальные власти пытались с этим бороться, но безуспешно.
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«Еще в 2005-м и 2006-м эти попытки предпринимались, но они натолкнулись на неприятие "свидомой" казахской интеллигенции, которая является основным проводником этого национально-патриотического дискурса», — объяснил Грозин.
Со временем этнические меньшинства, к которым принадлежат теперь и русские, были вытеснены на периферию.
Политолог добавил, что сейчас в Казахстане все значимые государственные должности занимают представители титульной нации.