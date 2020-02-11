Ранее власти Белоруссии обратились к РФ с просьбой снизить ставку по кредиту и отложить начало выплат по нему.
По словам Сторчака, переговоры с белорусской стороной по данному вопросу продолжаются в рабочем порядке, при этом Россия не готова идти на уступки.
«Одновременно удлинить период использования средств кредита и уменьшить процентную ставку не соответствует финансовой теории, поэтому нужно искать компромиссы в другой плоскости», — сказал замминистра.
Ожидается, что первый из двух энергоблоков БелАЭС будет введен в строй в этом году. Погашать кредит Минск должен начать не позднее 1 апреля 2021 года, сами выплаты растянутся на следующие 25 лет.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявлял, что сроки строительства БелАЭС сорваны по вине РФ, поэтому, по его мнению, срок возврата кредита должен быть пролонгирован.