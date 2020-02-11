Москва не пойдет на пересмотр условий предоставления кредита Минску под строительство Белорусской атомной электростанции (БелАЭС), сообщил 11 февраля РБК замминистра финансов РФ Сергей Сторчак

Ранее власти Белоруссии обратились к РФ с просьбой снизить ставку по кредиту и отложить начало выплат по нему.

По словам Сторчака, переговоры с белорусской стороной по данному вопросу продолжаются в рабочем порядке, при этом Россия не готова идти на уступки.

«Одновременно удлинить период использования средств кредита и уменьшить процентную ставку не соответствует финансовой теории, поэтому нужно искать компромиссы в другой плоскости», — сказал замминистра.

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Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявлял, что сроки строительства БелАЭС сорваны по вине РФ, поэтому, по его мнению, срок возврата кредита должен быть пролонгирован.