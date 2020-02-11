Высший антикоррупционный суд отменил заочный арест бывшего секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО), экс-главы Администрации президента Виктора Януковича Андрея Клюева. Об этом 11 февраля сообщило информагентство «Украинские новости» со ссылкой на материалы суда

Шесть лет назад. Кто в Киеве в 2013-ом нажал спусковой крючок гражданской войны и кто такая "третья сила"? © РИА Новости, Андрей Стенин | Перейти в фотобанк

Ранее суд ЕС признал незаконной заморозку активов Клюева, а также экс-президента Виктора Януковича, бывшего и.о премьера Сергея Арбузова, экс-генпрокурора Виктора Пшонки, экс-министра доходов и сборов Александра Клименко.