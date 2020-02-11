Как отмечает агентство, в материалах судебного производства не содержатся достаточные основания, которые бы указывали, что подозреваемый будет предпринимать меры по уничтожению, сокрытию или искажению любой из вещей или документов, имеющих существенное значение для установления обстоятельств уголовного преступления, и препятствовать иным образом.
Ранее суд ЕС признал незаконной заморозку активов Клюева, а также экс-президента Виктора Януковича, бывшего и.о премьера Сергея Арбузова, экс-генпрокурора Виктора Пшонки, экс-министра доходов и сборов Александра Клименко.