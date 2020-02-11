В интервью изданию Украина.ру американист Дмитрий Дробницкий рассказал, как за последнее время изменилось отношение к Украине в американских политических кругах

5 февраля в США завершилась процедура импичмента, Сенат оправдал главу государства, обвиняемого в давлении на украинские власти, и теперь наступила его очередь напомнить о проделках демократов во времена правления Барака Обамы, а время сейчас самое подходящее — президентская кампания в самом разгаре.

«Раньше Украина раздражала только лично Трампа и ещё двух-трёх людей в его окружении, которые реально понимали, что это обамовский проект и из-за него возникают разные проблемы, например, сложно общаться с Путиным. Сейчас, после окончания импичмента, Украина настроила против себя одну из крупнейших партий Соединённых Штатов — Республиканскую», — сказал в интервью изданию Украина.ру американист Дмитрий Дробницкий. Комик-рулевой, реформы, которых нет, Крым - России, газ - Европе. Что писала западная пресса об Украине в 2019 году © РИА Новости, Александр Максименко | Перейти в фотобанк

По его мнению, в период второго президентства Дональда Трампа, который имеет все шансы на переизбрание, будет озвучена точка зрения, что Украина — это несостоявшееся государство (failed state), то есть государство, которое утратило контроль над средствами насилия и своей территорией, а также не способно установить мир, создать стабильную обстановку для своего населения, обеспечить ему необходимые материальные условия.

«Основная проблема для Украины будет состоять в том, что, несмотря на жуткое неоконсервативное желание натравить всю Восточную Европу, включая Украину, на Россию, у консервативного избирателя всё равно не получится воспринимать Украину как союзника, а это очень серьёзно. В среде республиканских конгрессменов говорили «да, Украина, мы всё понимаем, вся эта коррупция, чёрт-те-что, всё мы прекрасно знаем, но это ж наш оплот борьбы против России». Вот это уйдёт, а это последнее на самом деле, на что можно надеяться Украине», — подчеркнул эксперт.

Проблемы с Республиканской партией США у официального Киева начались в 2016 году, когда Пётр Порошенко, бывший тогда президентом Украины, и члены правительства публично поддерживали кандидатуру бывшего госсекретаря Хиллари Клинтон, а на оскорбления Трампа не скупились. Победа республиканца на президентских выборах, как сообщал источник телеканала RT в Администрации президента Украины, застала всех врасплох — связи с его штабом очень слабые, поскольку на него просто не делали ставку.